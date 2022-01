So kommen Sie immunstark durch die kalte Zeit

Kohl hemmt auch Entzündungen

Ein weiteres Powergemüse im Winter stellt Kohl dar. Er enthält Mineral- und Ballaststoffe, Vitamin B 6, K und C. Die Blätter beinhalten auf 100 g doppelt so viel Vitamin C wie Grapefruit und fast so viele Karotinoide wie Karotten. Zudem findet man in Kohl auch den sekundären Pflanzenstoff Glukosinolat, der durch Schneiden oder Kauen Senföle freigibt. Bei Mandel- und Nebenhöhlenentzündung, Bronchitis, Hals- sowie Kopfschmerzen zählt das Auflegen von warmen Kohl-Wickeln auch heute zu den bewährten Hausmitteln. Kren ist die schärfste aller heimischen Wurzeln und unterstützt bei Infektionen der Atemwege. Die darin enthaltenen Senföle können Bakterien abtöten. Außerdem lösen sie den Schleim und erleichtern damit das Abhusten. Die sogenannte Krenkette hilft bei beginnendem Fieber: Schneiden Sie dazu frischen Kren in dünne Scheiben und fädeln Sie diese auf eine Schnur zu einer Kette. Anschließend um den Hals, über ein T-Shirt legen, da die Schärfe sonst die Haut reizen könnte. Das befreit verstopfte Nasen.