Holländer verletzte sich bei Skiunfall schwer

Der Mann fuhr gegen Mittag von der Bergstation Rüfikopf kommend auf der blauen Piste „Monzabon“ Nr. 180 in Richtung der Schüttboden-Talstation ab. Aus bislang unbekannter Ursache kam er im Bereich einer Linkskurve ohne Fremdverschulden über den Pistenrand hinaus, stürzte mehrere Meter ab und landete schließlich in einer Mulde. Er erlitt schwere Verletzungen und musste von der Crew des Notarzthubschraubers „Gallus 1“ per Tau geborgen werden, anschließend wurde er ins LKH Feldkirch geflogen.