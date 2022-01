Oliver Bierhoff weiterhin gegen einen WM-Boykott

Oliver Bierhoff ist weiterhin gegen einen Boykott der Fußball-WM in Katar. Angesichts von angeblich 15.000 toten Gastarbeitern seit der WM-Vergabe im Jahr 2010 sieht der DFB-Direktor allerdings den Weltverband FIFA in der Pflicht. „Wenn diese Zahlen stimmen, sind sie natürlich erschreckend. Hier ist nun die FIFA als Ausrichterin und Organisatorin des Turniers gefordert, für Aufklärung zu sorgen“, so Bierhoff gegenüber dem „Stern“.