Mehrere Diebstähle: Polizei stellt Einbrecherduo

Am Dienstagmorgen wurde die Polizei zu einem Drogeriemarkt in Bad Aussee gerufen, weil mehrere Spinde im Mitarbeiterraum aufgebrochen wurden. Auch in ein Auto in der Nähe des Geschäfts wurde eingebrochen. Mithilfe von Videoaufnahmen gelang es der Polizei kurz später, zwei Slowaken als Verdächtige zu stellen. Ihr Auto war voller Diebesgut und Einbruchswerkzeug.