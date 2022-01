Infineon will mit neuem CO2-Sensor durchstarten

Der deutsche Halbleiter-Spezialist Infineon, der auch in Kärnten mit einem großen Werk präsent ist, will in der Pandemie mit einem neuartigen CO2-Sensor punkten. Der Plan sei, ihn in Geräten wie Klimaanlagen, Raumüberwachung oder vernetzten Lautsprechern unterzubringen, kündigte das Unternehmen zum Start Technik-Messe CES in Las Vegas an.