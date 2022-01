Grazer Oper: Orchester-Mitglied Corona-positiv

Inzidenz in Graz steigt

In Graz ist die Lage schon angespannter, hier hat der Wert am Dienstag bereits die 200-Marke überschritten. So meldet auch das Gesundheitsamt mittlerweile eine ganze Reihe an von Corona-Fällen betroffenen Einrichtungen. Darunter auch die wichtigsten Kultureinrichtungen der Stadt: Das Next Liberty machte eine Meldung für eine Vorstellung am 30. Dezember (16 bis 17 Uhr), zudem könnte ein Besuch des Neujahrskonzerts in der Grazer Oper für so manchen noch ein Nachspiel haben - ein Orchester-Mitglied wurde positiv auf das Virus getestet.