Ab 15.30 LIVE: Slalom der Herren in Zagreb

„Nach Madonna habe ich ein paar Tage Pause gemacht, die für den Fuß dringend notwendig waren. Dann haben wir sehr gute Trainingstage am Weißensee gehabt, wo wir sehr intensiv am Slalomschwung gearbeitet haben, dass ich wieder mehr ans Limit gehe bei schneller Kurssetzung“, berichtete Schwarz. Er habe viel Fahrten gemacht, über Silvester zwei Tage pausiert und anschließend ging es wieder an den Weißensee. „Es kommt jetzt eine sehr intensive Zeit mit vielen Rennen hintereinander, da will ich parat sein und bin ich parat und will wieder an die Erfolge aus dem letzten Jahr anschließen.“