„Könnte Krebs sein!“ NHL-Fan als Lebensretterin

„Das könnte Krebs sein“

Und das kam so: Beim Heimspiel der Seattle Kraken sitzt deren Fan Nadja auf der Tribüne in unmittelbarer Nähe zur Betreuerbank des Gästeteams, der Vancouver Canucks. Dort hält sich auch Brian „Red“ Hamilton auf, er ist Zeugwart der Canucks. Popovici - sie absolviert gerade eine medizinische Ausbildung, auch auf einer Onkologie-Station - erspäht an Hamiltons Nacken einen Leberfleck, der ihr verdächtig vorkommt. „Wie jetzt Kontakt mit ihm aufnehmen?“, denkt sie sich. Die Lösung: Sie tippt womöglich lebensrettende Buchstaben in ihr Smartphone: „Der Leberfleck an Ihrem Hals könnte Krebs sein. Bitte suchen Sie einen Arzt auf“, schreibt sie und hält das Display so, dass Hamilton es lesen kann.