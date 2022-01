Nauders: Fels aus Eis und Geröll krachte auf B180

Für unbestimmte Dauer gesperrt bleibt die B180 Reschenbundesstraße in Nauders. Grund ist ein Felssturz, der sich am Abend des Neujahrstages ereignete. Die gute Nachricht: Weder Personen noch Fahrzeuge wurden verletzt bzw. beschädigt. Am Sonntag erfolgt die Begutachtung durch den Landesgeologen.