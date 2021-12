95-jähriger Grazer Opfer von falschen Polizisten

Am Dienstag gegen 14 Uhr wurde der 95-Jährige, der im Bezirk Lend lebt, von einem der Täter persönlich an der Wohnungstür kontaktiert. Er sei Polizist, in den vergangenen Tagen sei es in der Gegend zu vielen Einbrüchen gekommen. Einer der Täter sei nun in Haft, übermorgen finde die Gerichtsverhandlung statt. Da der Name des Pensionisten auf einer Liste aufschiene, würde man ihn als Zeuge benötigen - und sämtliche Wertgegenstände zu Beweiszwecken mitnehmen müssen.