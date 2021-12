2:11! Österreichs Talente gegen Kanada chancenlos

Österreichs U20-Eishockeynationalteam war bei der WM in Edmonton auch im zweiten Spiel erwartungsgemäß chancenlos. Die ÖEHV-Auswahl schlitterte am Dienstag gegen Mitfavorit Kanada in eine 2:11-Niederlage. Weiter geht es für die Mannschaft von Teamchef Marco Pewal am Donnerstag (22.30 Uhr) gegen das ebenfalls noch sieglose Tschechien.