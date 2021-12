Alexa forderte Kind auf, in Steckdose zu greifen

Mädchen „zu schlau, so etwas zu tun“

Glücklicherweise war die Zehnjährige ohnedies „zu schlau, so etwas zu tun“, berichtet die Mutter weiter. Dennoch sorgte der Vorfall für großes Aufsehen in den sozialen Netzwerken: Viele halten es durchaus für möglich, dass ein Kind solch einer Aufforderung folgen könnte.