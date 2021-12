„Warum so spät?“ Wirbel um Tournee-Preisgeld

Das Preisgeld bei der Vierschanzentournee war vor dem Auftakt der 70. Auflage Gesprächsthema. Die Siegprämie für den am Dreikönigstag in Bischofshofen zu kürenden Gesamtsieger zusätzlich zum „Goldenen Tournee-Adler“ ist verfünffacht worden. Auf die Summe von 100.000 Franken (ca. 96.000 Euro) für den Tournee-Triumphator reagierten die Protagonisten des Skisprung-Spektakels unterschiedlich. Grundsätzlicher Tenor war jedenfalls, dass es für die Erhöhung längst Zeit geworden war. „Warum so spät?“, meinte Titelverteidiger Kamil Stoch, und das mit gutem Grund.