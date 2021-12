Vier schwere Skiunfälle forderten sechs Verletzte

Polizei bittet um Hinweise

Am Patscherkofel fuhr schließlich gegen 14.30 Uhr ein 47-jähriger Österreicher mit seinen Skiern auf der rot markierte Piste 6b „Ochsenschlagzufahrt“ ins Tal. Dabei entdeckte er hinter einer Geländekuppe einen Skifahrer regungslos am Pistenrand liegen. Der 47-Jährigen leitete umgehend Erste Hilfe. „Der Verunfallte, ein 16-jähriger Österreicher, wurde in der Folge mit schweren Kopfverletzungen durch den Notarzthubschrauber in die Klinik Innsbruck geflogen und auf die Intensivstation verlegt“, berichten die Beamten. Da bislang keine Zeugen ausgeforscht wurden, die Auskunft zum Unfallhergang geben konnten, bittet die Polizeiinspektion Neustift um sachdienliche Hinweise (Telefonnummer 059133/7119).