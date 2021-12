Polizei entschuldigt sich für Tötung von Ex-Kicker

Die englische Polizei hat sich für den Tod des früheren britischen Fußball-Profis Dalian Atkinson bei der Familie entschuldigt. „Eine Polizeiuniform verleiht den Mitarbeitern keine Immunität, unrechtmäßig zu handeln und ihre Befugnisse zu überschreiten“, erklärte die Vorsitzende der West Mercia Police, Pippa Mills, in einem Schreiben an die Familie Atkinsons, aus dem die britischen Medien am Montag zitierten.