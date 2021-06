Tod von Ex-Kicker! Acht Jahre Haft für Polizisten

Knapp fünf Jahre nach dem Tod des ehemaligen Fußballprofis Dalian Atkinson in Birmingham ist ein Polizist zu acht Jahren Haft wegen Totschlags verurteilt worden. Das entschied ein Gericht in Birmingham am Dienstag, wie die britische Nachrichtenagentur PA berichtete. Es ist der erste Fall seit mehr als 30 Jahren in Großbritannien, bei dem ein Polizist wegen Totschlags im Dienst verurteilt wird.