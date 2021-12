Mario Haas: „Sturm hat was in der Hinterhand“

Der sichere Hafen

Im Falle von Yeboah - aber natürlich auch generell - muss sich der Spieler selbst fragen, ob er zu diesem Schritt bereit ist. Es muss ihm klar sein, dass er als Legionär im Ausland immer besser sein muss als die heimische Konkurrenz. Da spielt Druck eine Rolle. Nimmt man dieses Risiko in Kauf oder bleibt man im sicheren Hafen - wie etwa Yeboah in Graz, wo er einen Fixplatz hat. Bei einem Transfer im Winter spielt außerdem eine Rolle, dass in den internationalen Top-Ligen Anfang Jänner wieder gespielt wird. Auch da muss man sich fragen, wie schnell man dazu bereit ist.