Yeboah-Abschied? „Man muss immer bereit sein“

Ja, das Jahr 2021 war für Sturm-Legionär Kelvin Yeboah sportlich ein einziger Traum. „Ich bin froh, dass sich die Arbeit, die ich heuer investiert habe, auszahlt - diese Rangliste freut mich sehr“, so der 21-Jährige aus Novara, der gerade in Dubai mit Familie die Festtage verbringt. Welches Packerl zu Weihnachten einem angehenden Top-Stürmer am meisten Freude bereitet? „Dass ich mit meiner Familie zusammen bin - und alle glücklich und gesund sind - ist das schönste Geschenk“, sagt Yeboah bodenständig.