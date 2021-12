Land bündelt die Wirtschaftsagenden

Nach der Umfirmierung der von Harald Zagiczek geführten Wirtschaft Burgenland GmbH in Wirtschaftsagentur Burgenland GmbH und der Einsetzung von Michael Gerbavsits als zweiten Geschäftsführer, wird es ab dem 1. Januar 2022 abermals zu Neuerungen in der Landesgesellschaft kommen. Dies gab Wirtschaftslandesrat Leonhard Schneemann in einer Pressekonferenz heute, Montag, bekannt.