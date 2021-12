Sousas freche Ausrede - polnischer Verband tobt

Kein gutes Haar in ihm gelassen

Kulesza versteht nicht, warum jemand drei Monate vor den entscheidenden WM-Play-offs mit so einer Ausrede die Mannschaft verlassen will. Auch die Zeitung lässt kein gutes Haar am Coach: „Ein Abtritt auf diese Weise würde Sousas Tätigkeit in Polen perfekt zusammenfassen - schreiben sie. - Die Mannschaft hat die EM ohne ein einziges gewonnenes Spiel absolviert, verlor seine gute Ausgangslage für die WM-Play-offs auf eine unintelligente Art und Weise und gewann in den Quali lediglich gegen Mannschaften wie Albanien, San Marino und Andorra.“