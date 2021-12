Sousa will als polnischer Teamchef zurücktreten!

Der Portugiese Paulo Sousa will seine Funktion als Cheftrainer der polnischen Fußball-Nationalmannschaft aufgeben. Polens Verbandspräsident Cezary Kulesza bestätigte am Sonntag dementsprechende Medienberichte, will Sousa aber nicht gehen lassen. „Paulo Sousa hat mich heute darüber informiert, dass er seinen Vertrag mit dem Verband in gegenseitigem Einvernehmen auflösen möchte.“