Hobbys der Jugend verlagern sich in digitale Welt

Soziale Kontakte wichtiger, jedoch am unsportlichsten

Auch wenn die Vorliebe für digitale Hobbys in Österreich im europäischen Vergleich noch etwas geringer ausfällt und Freunde treffen für Kinder und Jugendliche hierzulande etwas wichtiger, als in den anderen europäischen Ländern ist: die Gen Z in Österreich ist dafür am unsportlichsten - nur 31 % der Kinder gab an Sport zu betreiben sei ihr Lieblingshobby. Sie sind damit das europäische Schlusslicht.