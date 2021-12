„Junger“ Papst | Feiertage durchtauchen

Feiertage durchtauchen. Portugal ist uns wieder einmal voraus: Nach mehreren Wellen hat das südwestlichste Land Europas bekanntlich eine sensationell hohe Impfrate erreicht - man schrammt knapp an der 90-Prozent-Marke. Zum Vergleich: Österreich quält sich in Trippelschrittchen Richtung 70 Prozent. Doch Erfolg kann, wie man aus allen Bereichen des Lebens weiß, leichtsinnig machen. Und wenn dann das Virus mutiert und per Omikron-Variante plötzlich noch viel ansteckender wirkt: Dann passiert es! Am Christtag meldeten die Behörden in diesem Land mit kaum höherer Einwohnerzahl als Österreich fast 13.000 neue Infektionsfälle, ein Wert, der zuletzt Ende Jänner auf dem Höhepunkt der bisher schlimmsten Welle registriert worden war. Verkündet wurde am Samstag auch, dass mittlerweile mehr als 60 Prozent der neuen portugiesischen Infektionsfälle auf Omikron zurückgehen. In Österreich wurden am Christtag übrigens (bei wenigen Tests) nur knapp mehr als 2000 neue Fälle registriert - Omikron-Anteil unbekannt. Aber so viel scheint sicher: Noch hat die Omikron-Welle Österreich nicht erfasst. Noch sicherer scheint: Wir bleiben nicht verschont. Hoffen wir, dass wir wenigstens die Feiertage noch gut durchtauchen!