Zauberhafte Weihnachten für Thommy & Amélie

Millionen Lichter, riesige Weihnachtsmänner, reges Treiben auf den Straßen. In der Glücksspiel-Metropole Las Vegas ist auch zu Weihnachten alles noch größer, heller und schneller. In den Genuss amerikanischer Bräuche kommen heuer auch Thommy Ten & Amélie van Tass. Die beiden Niederösterreicher weilen seit Oktober in den Staaten, die „Krone“ begleitet sie regelmäßig bei ihren „Magischen Momenten“. Mit Jahresende hat das Magier-Duo über 80 Shows absolviert und rund 100.000 Zuschauer verzaubert. „Jeder Abend fühlt sich neu für uns an. Genau das ist das Schöne, da die Show immer anderes ist und spannend bleibt“, freut sich Thommy.