Stille Festtage vor lauter Wüstenshow

Noch knapp eine Woche, dann beginnt am 2. Jänner eines der größten Motorsportereignisse der Welt. Fast 8500 Kilometer brettern die Teilnehmer der Rallye Dakar durch die Wüste in Saudi Arabien. Mittendrin ist auch wieder Matthias Walkner. Der Kuchler, der den Event 2018 gewonnen hatte und im Vorjahr Rang zehn belegte, wird am 27. Dezember in Richtung arabische Halbinsel aufbrechen.