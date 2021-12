Ex-Formel-1-Pilot Alesi in Gewahrsam genommen!

Als sein Bruder verhaftet wurde, fuhr Alesi auf die Polizeistation, um die Situation zu klären. Doch stattdessen wurde er in Gewahrsam genommen. Er gab zu, dass er und sein Sohn im Auto saßen und dass er die Böller, die in Italien gekauft wurden, zur Baufabrik seines Schwagers brachte. Er hätte nie gedacht, dass es so eine große Explosion und so viel Schaden geben wird. Das erzählte der Staatsanwalt von Nimes.