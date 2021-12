Handel am Sonntag: „Funktioniert woanders auch“

Um den Weihnachtshandel nach dem Lockdown anzukurbeln, öffneten am 19. Dezember die Geschäfte in der Wiener City. Die Bilanz: Am Vormittag wurde das Angebot gut angenommen, am Nachmittag blieben die Besucher aus. Dennoch entfachte der Testlauf nun weitere Diskussionen über verkaufsoffene Sonntage. Sowohl in der Politik als auch in der „Krone“-Community wird viel über dieses Thema diskutiert.