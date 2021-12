Ski Cross: Tristan Takats in Innichen Vierter!

Tristan Takats hat am Sonntag erstmals im Ski-Cross-Weltcup ein großes Finale erreicht. Der Niederösterreicher musste sich in Innichen in diesem aber mit dem vierten Platz begnügen. Der Sieg ging an den Schweizer Ryan Regez vor Bastien Midol (FRA) und Rece Howden (CAN). Ins kleine Finale hatte es als zweitbester Österreicher Johannes Rohrweck geschafft, er wurde Gesamt-Siebenter. Im Achtelfinale waren Johannes Aujesky und Frederic Berthold ausgeschieden.