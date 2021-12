Wird uns ein Pandemiemanager helfen?

Im Zuge der Corona-Pandemie ist zunehmend Kritik am Krisenmanagement der Regierung laut geworden. Mit zwei eigenen Krisenmanagern soll dem nun Einhalt geboten werden. Nach Informationen der „Krone“ sollen künftig unter dem Projekt „GECKO“ Generalmajor Rudolf Striedinger und Chief Medical Officer Katharina Reich dafür sorgen, die Pandemie wieder in den Griff zu bekommen und das Land auf bevorstehende Herausforderungen im Zusammenhang mit dem Virus vorbereiten. Was sagen Sie zum Einsatz eines unabhängigen Krisenmanagers? Können wir die Pandemie so in den Griff bekommen? Wir freuen uns auf Ihre Kommentare!