Rehrl muss nach Corona auf Jänner-Kaltstart setzen

Diese ist mittlerweile zwar überwunden, intensives Training ist für den WM-Dritten von 2019 heuer aber nicht mehr möglich. „Ich springe seit Anfang November wieder, ich war in Ruka mit dabei, da hat es gepasst, aber jetzt hat es mich mit Corona gefressen und ich muss noch zwei Wochen warten, bis ich richtig hart trainieren darf“, erläuterte Rehrl. In Ruka war er nach einem 20. Auftaktplatz zu den anderen Bewerben in Finnland nicht mehr angetreten und hatte anschließend am 1. Dezember einen positiven Corona-Befund erhalten.