Lara Gut-Behrami positiv auf Coronavirus getestet!

„Lara Gut-Behrami befindet sich in Isolation und verpasst damit die Rennen dieses Wochenendes in Val d‘Isere und von kommender Woche in Courchevel“, teilte der Schweizer Skiverband mit. Gut-Behrami hatte am Donnerstag im Training für die Abfahrt in Val d‘Isere teilgenommen, jenes am Freitag aber bereits ausgelassen.