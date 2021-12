Jetzt benötigt Eder wieder eine Super-Aufholjagd

Eder: In Östersund nach vorne gestürmt

Der 38-jährige Pinzgauer wird am Samstag (15) in der Verfolgung eine seiner berühmten Aufholjagden starten müssen, um noch in die Nähe der Top-10 zu kommen. Zuletzt gelang ihm eine solche beim Weltcup in Östersund (Schweden), wo er mit zweitbester Netto-Zeit noch vom 27. auf den sechsten Platz nach vorne stürmte.