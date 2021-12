Tabuthema: Chronische Infektionen im Intimbereich

Normalerweise sind Pilze harmlose Mitbewohner unserer Schleimhäute. Sogenannte Candida-Hefen befinden sich zu 80% als natürliche Bestandteile in Darm, Mund sowie Vaginalbereich, wie Dr. Marion Noe, Biochemikerin und Fachärztin in Wien berichtet. „Faktoren wie Stress, hormonelle Veränderungen, Krankheiten wie Diabetes, ein geschwächtes Immunsystem oder mechanische Reize führen zu Entzündungen und regen die Pilze zum Wachstum an.“ Weltweit erleiden rund 75% der weiblichen Bevölkerung zumindest einmal im Leben eine Scheidenpilzinfektion. Bei ungefähr 5-10% dieser Frauen wird diese chronisch. „Bei 20% meiner Patientinnen tritt die Erkrankung trotz Therapie monatlich oder sogar ständig auf“, so Dr. Noe. Viele Betroffene reden aus Scham nicht über ihr Problem, gehen zu spät zum Arzt oder brechen die Behandlung zu früh ab. Die Anwendung der Antipilzmittel sollte jedoch in der Regel sechs bis zwölf Monte erfolgen, um das Wachstum der Pilze zu hemmen.