Vor Weihnachten: Ansturm auf Teststraßen erwartet

„Das würde alle Kapazitäten sprengen“

Doch all die Sorgen würden verblassen, wenn in Österreich aufgrund der ansteckenden Omikron-Variante 2-G-plus eingeführt wird, also auch Geimpfte und Genesene einen aktuellen PCR-Test für Zutritt etwa zu Veranstaltungen benötigen - dieses Thema liegt ja bereits am Tisch. Eitner: „Dann wären wohl zwei bis drei Millionen Tests pro Woche auszuwerten, das würde alle Kapazitäten sprengen!“