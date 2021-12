Karl Stoss: „Halte nichts von Olympia-Boykott“

Es sind Ihre siebenten Spiele als ÖOC-Boss, sind es aufgrund der Umstände die herausforderndsten?

Ja, aus mehreren Gründen. Nach den Sommerspielen in Tokio sind es die zweiten Covid-Spiele. Auflagen sind zu erfüllen, Impfen, Testen. Was aber besonders dazu kommt: das Thema Logistik! Inklusive Sportler, Trainer, Serviceleute müssen wir trotz dieser widrigen Bedingungen 450 Leute nach China bringen. Und das Thema Kosten ist explodiert. Zwei Beispiele. Der Transport des Rodel- und Bobmaterials kostete 2018 noch 38.000 Euro, diesmal sind es 250.000 Euro. Und ein Flugticket in der Economy Class wird - wenn man das ganze Übergepäck berücksichtigt - zwischen 3000 und 5000 Euro kosten. Das geht gewaltig ins Geld. Deshalb auch ein großes Danke an unsere Partner und die heimische Politik.