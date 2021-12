Auf ÖFB-Team warten bei Auslosung große Kaliber

Die Auslosung der kommenden Nations-League-Auflage hält für Österreichs Nationalmannschaft absolute Topgegner bereit. Durch den im Vorjahr fixierten Aufstieg in Liga A warten nun die ganz großen Kaliber auf die ÖFB-Auswahl - so wäre etwa eine Gruppe mit Frankreich, Deutschland und England möglich. Klarheit herrscht nach der Ziehung am Donnerstag (18 Uhr) in Nyon, die Gruppenspiele werden im Juni und September 2022 ausgetragen.