Nach Sanierung von ATB: Noch 45 Mitarbeiter übrig

Spielberg soll Europa-Standort für Forschung und Entwicklung bleiben

Am Montag teilte Paul Kuchinka, Geschäftsführer von ATB Spielberg, mit: „Spielberg ist mit einer hochqualifizierten Belegschaft sowie einer gut angebundenen Lage der ideale Hub für unser Entwicklungszentrum, das wir in den nächsten Jahren hier weiter ausbauen werden.“ Die Phase der Restrukturierung sei „für die Weiterentwicklung des Geschäftes der ATB in Spielberg genutzt“ worden: „Nicht nur bleibt der Standort als solcher erhalten, er wird auch zum europaweiten Forschungs- & Entwicklungszentrum des Wolong-Konzerns. Aktuell sind rund 25 spezialisierte Fachkräfte und Experten in dem Bereich beschäftigt, dies soll in den nächsten Jahren noch gesteigert werden.“