Salzburg löst Ljubljana an der Tabellenspitze ab

Red Bull Salzburg steht erstmals in dieser Saison an der Spitze der ICE-Eishockeyliga. Die Bullen besiegten am Sonntag in Bozen den HCB Südtirol 3:1 und lösten Olimpija Ljubljana auf Platz eins ab. Die Slowenen gingen im Schlager beim neuen Tabellendritten Fehervar mit 2:4 leer aus. Meister KAC verlor das Heimspiel gegen Pustertal mit 1:3, Schlusslicht Black Wings Linz bezog mit einem 1:4 in Znojmo die fünfte Niederlage hintereinander.