Hilfe in Notlagen: Gute Chance auf neues Zuhause

Tausenden Landsleuten, die entweder in finanziell oder sozial bedingten Wohnungsnotlagen steckten, hat das blau-gelbe Wohnassistenz-Programm in den vergangenen 15 Jahren geholfen. Profitiert hat auch Frau S., die nach einer Krisenlage schließlich in Markgrafneusiedl im Bezirk Gänserndorf ein neues Zuhause gefunden hat.