Landertinger: „Es war schon fast fünf nach zwölf!“

Für den ORF reist er seit der Vorsaison als Experte und Co-Kommentator mit Christoph Sumann auch zu den Weltcups im Ausland. Wichtig ist ihm aber, nicht zu oft von seiner Familie getrennt zu sein. „Das Reisen und das von daheim Wegsein, das will ich nicht mehr so wie früher und halte das gering, und so passt das ganz gut für mich. Ich genieße es jetzt schon, dass ich nicht mehr so viel unterwegs bin, dass ich mehr Zeit habe für meinen Buben und die Familie habe. Und dass alles entspannter ist, nicht mehr ein dauernder Leistungsdruck da ist.“ Durch die Arbeit beim Fernsehen sehe er den Sport außerdem aus einer ganz anderen Perspektive. „Das ist schon sehr interessant.“