Innsbruck ringt Ljubljana nieder ++ KAC holt Derby

Die Innsbrucker Haie haben in der ICE Hockey League auch das dritte Saisonduell mit Olimpija Ljubljana gewonnen! Die Tiroler setzten sich am Freitagabend beim Liga-Spitzenreiter in Slowenien mit 3:2 durch und festigten ihre Position unter den besten sechs. Olimpija bleibt dennoch an der Spitze vor Salzburg, das mit dem 5:3 gegen Znojmo seine gute Bilanz seit 5.11. prolongierte. Der KAC behauptete im Derby seine Dominanz in Kärnten mit einem 4:0 gegen den VSV.