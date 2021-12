Lisa Rücker ist zurück in der Grazer Stadtpolitik

Eisel-Eiselberg kontrolliert für die ÖVP

Bürgermeisterin Elke Kahr (KPÖ) hatte nach der Wahl angekündigt, dass wieder alle Parteien Vertreter in das Kontrollgremium entsenden können. Eines der beiden ÖVP-Tickets wird mit ÖVP-Landesgeschäftsführer Detlev Eisel-Eiselsberg besetzt. Eisel-Eiselsberg ist ein echter Polit-Profi. Er war früher Stadtrat in der Landeshauptstadt und saß am Tisch, als das „Haus Graz“ unter Schwarz-Grün reformiert wurde.