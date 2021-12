Spieltag #18: Prognosen vom Panther Michi Konsel

Die letzte Runde vor der Winterpause steht am Wochenende in der heimischen Fußball-Bundesliga auf dem Programm und wir dürfen gespannt sein, wie sich die Europacup-Starter so schlagen. Die Salzburger müssen im Westderby gegen WSG Tirol ran. Rapid spielt in der Südstadt gegen die Admira. Der LASK gastiert bei der Wiener Austria. Peter Pacult und seine Klagenfurter wollen im Heimspiel gegen Sturm Graz die Heimserie weiter ausbauen. Michi Konsel ist bei der Bundesliga-Vorschau natürlich wieder unser Experte im Studio.