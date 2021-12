Ab 14.30 Uhr LIVE: Herzogs Admira gegen Rapid Wien

Rapid will nach einem Herbst mit wenigen Höhen und einigen Tiefen mit einem positiven Erlebnis in die Winterpause gehen. Der geschaffte Europacup-Verbleib soll dem Team von Neo-Trainer Ferdinand Feldhofer einen Schub geben, um am Sonntag (14.30 Uhr) bei der Admira in der Fußball-Bundesliga zum erst sechsten Mal in dieser Saison voll anzuschreiben. Das beinahe auswärtsschwächste Team der Liga gastiert beim beinahe heimschwächsten. Und die Fans dürfen kommen. Mit dem sportkrone.at-Liveticker verpassen Sie nichts.