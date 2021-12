Ab 17 Uhr LIVE: Austria Wien gegen LASK im Ticker

Für Andreas Wieland könnte ein Erfolg in der Generali Arena ein kleines Puzzlestück sein, um Coach der Athletiker zu bleiben. Wie es auf der Suche nach dem neuen Cheftrainer weitergeht, blieb auch nach dem 3:0 gegen Helsinki unklar. Sportdirektor Radovan Vujanovic ließ sich nicht in die Karten schauen. Der bis zu Winterpause interimistisch eingesetzte Wieland schaffte zwar in der Conference League den Sprung ins Achtelfinale, in der Liga agierte der LASK aber weiter unter seinen Möglichkeiten.