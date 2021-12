Historisch! Jetzt winkt Platz acht und CL-Fixplatz

Drei österreichische Klubs in einem Europacup-Frühling gab es zuletzt in der Saison 83/84, allerdings mit deutlich weniger Spielen, die es bis dahin zu überstehen galt. Und auch die Einführung der Conference League mit der laufenden Saison hat die Chance auf ein Überwintern im Vergleich zu den vergangenen Jahren deutlich erhöht. Die bisherige Topplatzierung, Platz acht aus der Spielzeit 1986/87, könnte man nun jedenfalls einstellen. Für Bundesliga-Vorstand Christian Ebenbauer Grund genug, den Donnerstag als „historischen Tag in der österreichischen Europacupgeschichte“ zu bezeichnen. Noch ist das freilich nicht sicher. Denn sowohl Russland (Spartak Moskau, Zenit St. Petersburg beide in der EL) als auch die Schotten (Rangers in der EL und Celtic in der ECL) können mit je zwei Teams noch punkten.