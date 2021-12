50 Millionen Euro! Salzburg schwimmt im Geld

Das Werkl läuft

Früher glich Mateschitz eine negative Jahresbilanz stets aus. Inzwischen läuft das Werkl von selbst, fließen durch lukrative Transfers Millionen in die Kassen. Den größten Unterschied macht aber die Champions League. Salzburg dringt dadurch in neue Sphären vor. Durch Startgelder, Punkteprämien, den Marktpool (hängt vom TV-Markt ab) und Zuschauererlöse belaufen sich die Einnahmen in dieser Saison bereits auf rund 50 Millionen Euro!