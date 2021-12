Ab 18.45 Uhr LIVE: LASK gegen HJK Helsinki

Das letzte Conference-League-Gruppenspiel gegen HJK Helsinki hat für den LASK am Donnerstag (18.45 Uhr) mehr Bedeutung als den Linzern lieb sein kann. So locker man international zu Platz eins kam, in der Fußball-Bundesliga kämpft man um die Form - und den Anschluss an die Top sechs. Das Schaulaufen in Klagenfurt soll einerseits Motivationsspritze sein, bietet andererseits die Chance zur Rotation. Für Trainer Andreas Wieland ist es dennoch „ein Highlight“. Mit dem krone.at-LIVETICKER sind Sie immer am Ball.