Sturm-Coach Ilzer: „Wir waren dem Sieg fast näher“

Christian Ilzer (Sturm-Trainer): „Es ist erfreulich, wir haben Zählbares mitgenommen, ein gerechtes Unentschieden. Die erste Halbzeit hat, was die Chancen betrifft uns gehört, in der zweiten Halbzeit hatte Monaco gute Gelegenheiten. Mit der finalen Chance von Yeboah waren wir aber fast dem Sieg näher. Ein Punkt gegen ein Topteam, ich bin zufrieden, es gibt ein Sonderlob für meine Mannschaft. Wenn man gegen Monaco gewinnen will, muss man auf diesem Level die Topchancen nützen, etwa wenn ich erste Hälfte an die Möglichkeiten von Sarkaria und Prass denke. Ärgerlich war das Gegentor, wie schon gegen Eindhoven in Graz und in Sociedad jeweils nach Standardsituationen, wo wir nicht handlungsschnell genug waren.“