Sociedad kickt Eindhoven raus, auch Leicester out

Real Sociedad hat sich in der Fußball-Europa-League-Gruppe B von Sturm Graz den zweiten Aufstiegsplatz neben AS Monaco gesichert. Die Basken feierten am Mittwoch in der letzten Runde gegen PSV Eindhoven einen 3:0-Heimsieg und schoben sich dadurch an den Niederländern vorbei an die zweite Stelle. Bereits zuvor waren Monaco als Gruppensieger und Sturm als Letzter festgestanden.